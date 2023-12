Katri Helena saapuu Linnan juhliin Katson sineen taivaan -henkisessä puvussa

Linnan juhliin tänä vuonna kutsuttu laulaja Katri Helena kuvailee itseään upposuomalaiseksi, jonka elämässä itsenäisyys on ollut voimakkaasti esillä. Hänen isänsä oli sodassa viisi vuotta.

– Siitä puhuttiin ja tuli sellainen syvä kunnioitus sitä kohtaan, että miehet taistelivat ja puolustivat isänmaata, hän sanoo.

Vaikka Katri Helena on ollut kutsuttuna Linnan juhlissa aiemminkin, hänelle kutsu juhliin on aina kunnia-asia. Hän arvelee, että kutsu tuli nyt viimeisen kerran. Linnan juhlien teema on tänä vuonna "ajat vaihtuvat". Katri Helena sanoo ajattelevansa, että ajat vaihtuvat aina.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Mutta nythän ne vaihtuvat surullisissa merkeissä. Olen taipuvainen ajattelemaan niin, että mikään ei mene samalla tavalla eteenpäin. Aika menee niin, että on yhdenlaisia vaiheita ja on toisenlaisia vaiheita. Täytyy sanoa, että nyt on tällainen hankalampi vaihe ja surullisempi vaihe sodan vuoksi, KatriHelena sanoo.

– Uskon kyllä, että ajat vaihtuvat toiseenkin suuntaan niin kuin on tapahtunut ennenkin.

KatriHelena sanoo, että hän on koko elämänsä tottunut siihen, että on rauha ja kaikki on hyvin. Hän kannustaakin ajattelemaan elämää eteenpäin ja toimimaan rauhan puolesta.

– Ihmisillä on aika paljon pelkoja mielessä tänä aikana, niin täytyy mennä vain rohkeasti eteenpäin ja ajatella, että kaikki muuttuu hyväksi ja toimia sen eteen. Se on ohje itselleni ja jos joku kysyy, niin muillekin.

KatriHelena kertoo laittavansa Linnan juhliin kauniin puvun. Hän ei kuitenkaan ennen juhlia kerro yksityiskohtia.

– Voisin sanoa sen laulun sanoin "katson sineen taivaan", KatriHelena sanoo.

Silkkiorganzapuvun suunnitellut Jukka Rintala kuvailee taivaansinen ja tähtitaivaan inspiroineen häntä asussa.