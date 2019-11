Katolisen kirkon piispaa syytetään nunnaan kohdistuneista raiskauksista Intiassa – poliisi alkoi tutkia vasta mielenosoitusten jälkeen

Mulakkal on kieltänyt syytökset. Jos hänet todetaan syylliseksi, häntä voi odottaa jopa elinkautinen.

Nunnat ovat ottaneet tapauksen tiimoilta yhteyttä kirkon johtajiin Intiassa ja Vatikaanissa. He syyttävät kirkkoa siitä, että tapausta ei otettu vakavasti.

Nunnia on kritisoitu kirkon piirissä. He ovat myös kertoneet, että heidän perheitään on häiritty.