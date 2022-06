Katariina Souri muistelee laulu-uraansa: "Ei kyllä koskaan ollut lauluääntä"

Taiteilija ja kirjailija Katariina Souri muistelee kultaista 80-lukua Instagramissa ja julkaisi hauskan kuvakimaran postauksensa yhteyteen. Sourin julkaisemat kuvat ovat levylaulajan sinkkujulkaisujen kansikuvia. Nuori laulaja käytti tuolloin artistinimeä Kata. Kuvien yhteydessä on hauska teksti.

– On sitä musaakin tehty! Mulla ei kyllä koskaan ollut lauluääntä. Sävelkorvaa ja rytmitajua kyllä, Souri aloittaa.

– Eri mieltä! Esimerkiksi Dance to the beat oli mahti biisi, yksi kommentoi.

– Vinyyli löytyy…ja on tullut kuunneltua aina välillä…Your Love, Dance To The Beat, Lonely Eyes…Nimmari edelleen tallella, jonka kirjoitit juna-aikataulun sivun nurkkaan, kun esiinnyit Helsingin rautatieasemalla…Oi niitä aikoja, toinen fiilistelee.