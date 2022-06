Katariina Souri jakoi Playboy-kuvan vuosien takaa – näpäytti epäilijöitä terävällä kommentilla

Hienovaraiseksi rajatussa otoksessa erottuvat selkeät bikinirusketusraidat, ja lisäksi Sourilla on hyvin luonnollinen ehostus.

View this post on Instagram

– Siinä on kuvankäsittelijällä ollut blurraussormi herkillä. Kauhea retouching, kuva hyvä, eräs seuraaja kommentoi.

– Filmille kuvattu, vanha foto. Ei sitä ole käsitelty. On ollut aika haastavaa siihen aikaan kuvankäsittely. Ja tämä on testikuva.

Katariina Souri oli Playboyn "Playmate of the month" joulukuussa vuonna 1988, ja Souri oli tuolloin vasta 18-vuotias. Playboyssa muita nähtyjä suomalaiskaunottaria ovat olleet Gina Goldberg eli Tiina Virenius ja Linda Lampenius. Susanna Penttilä on poseerannut Playboy-konsernin toiselle lehdelle Voluptuous Vixensille.