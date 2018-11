Käsiaseita pukinkonttiin! Työantajan lahjaidea ei sieltä tavallisimmasta päästä: Aseistaa joululahjaksi koko työporukan

Yritys on nimittäin päättänyt ostaa ahkeralle väelleen joululahjaksi käsiaseet.

Wolfgram kertoo, että yritys lahjoittaa jokaiselle työntekijälleen 500 dollarin lahjakortin, joilla voi käydä hakemassa haluamansa käsiaseen. Aseen saa onnellisesti käyttöönsä kun asianmukainen turvallisuuskurssi on suoritettu.

Työntekijät tyytyväisiä lahjaideaan

Esimerkiksi yrityksen tiedottajana toimiva Chelsea Priest on tyytyväinen lahjaan ja kertoo, että käsiaseet pitävät Benshotin työntekijät turvassa epävakaina aikoina.

– On olemassa asioita, joita et pysty hallitsemaan. Omaa ja perheen turvallisuutta kuitenkin pystyt. Joten miksi et valitsisi sitä vaihtoehtoa, hän kertoo.