Karri Kivi äimistyi kuultuaan Liiga-yllättäjän sarjasijoituksen

Espoolaisryhmä voitti perjantaina HPK:n lukemin 5–2. Kiekko-Espoon syksy on ollut kauttaaltaan vahva. Se on ottanut 17 ottelusta kymmenen voittoa ja killuu tällä hetkellä 30 pisteellä sarjataulukon kolmantena.

– Tehnyt loistavaa työtä alkukaudesta. Lokakuun otteluista 21 mahdollisesta 27:sta. On raikas porukka. On omia poikia ja kokeneita poikia. On nuori (Petteri) Rimpinen, Mr. showtime maalissa. Vetää aivan huikeaa (peliä), Saravo hehkuttaa.