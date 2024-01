Olli Jokisen Jukurit hirmuvireessä SM-liigassa – ex-NHL-hyökkääjältä upeaa puhetta omistaan

Jukurit oli tyrmäävä torstain liigakierroksella, kun se kaatoi vieraissa Lukon peräti lukemin 0–5. Jukurit on ottanut edellisistä kymmenestä ottelustaan peräti kahdeksan kolmen pisteen voittoa.

Se on noussut sarjassa kolmanneksi.

– Meillä on erittäin motivoituneita pelaajia. Koen, että saan olla etuoikeutetussa asemassa kaikkien muiden valmentajien kanssa, kun pääsemme valmentamaan ihmisiä, jotka haluavat joka päivä kilpailla ja kehittyä. He ovat niin sanotusti all-in. Tuo on isoin syy sille, miksi olemme pärjänneet, Jokinen mietti.