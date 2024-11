Karri Kiveltä palopuhe SM-liigan uudelle johdolle – näitä uudistuksia sarja kaipaa: "Ei voi koko ajan miettiä, tuleeko jollekin paha mieli"

Seppä aloitti Ilveksen hallituksen puheenjohtajana vuonna 2017. Tupsukorvien päävalmentajana tuolloin toimineelle Kivelle on piirtynyt mieleen ennen kaikkea Sepän selkeä johtamistyyli.

– Selvyys teki kyllä minuun vaikutuksen. Jokaisella oli tosi selkeä oma ruutu: hallituksen puheenjohtajalla omansa ja toimitusjohtajalla omansa. Sitten he yhdessä funtsivat, kuka meidän urheilupomo on, entä päävalmentaja, Kivi tähdensi MTV Katsomon Liigaviikko-ohjelmassa.

– Ilveksellä on ollut johtaminen todella hyvin kasassa ja se on heijastunut kaikkialle, jonka myötä seuran kasvukin on ollut näin vahvaa.