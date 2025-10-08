Oulun poliisilaitos kertoo ottaneensa kiinni miehen, joka kaasutti elintarvikeliikkeessä Oulussa.

Oulun poliisi kertoo häiriötilanteesta Oulun Karjasillalla tapahtuneesta kiinniotosta eilen tiistaina.

Sekavasti käyttäytynyt mies oli sumuttanut liikkeen sisällä hallussaan ollutta kaasua.

– Henkilö oli käyttäytynyt liikkeessä häiritsevästi ja huudellen sekavia uhkauksia ja sen jälkeen sumuttanut liikkeen sisällä hallussaan olleesta kaasusumuttimesta kaasua liikkeen sisälle, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisi kertoo miehen poistuneen paikalta sumutuksen jälkeen. Silminnäkijöiden mukaan sumutusta ei kohdistettu kehenkään liikkeessä olleeseen henkilöön suoraan.

Tekijä oli poliisille entuudestaan tuttu ja hänet tavoitettiin tapahtumien jälkeen.

Kaasusumutin oli pudonnut liikkeestä poistumisen yhteydessä.

Poliisin alustavan selvityksen mukaan sumuttimessa oli OC-kaasua, josta yleisemmin käytetään nimitystä paprikasumutin. Kansanomaisesti sitä kutsutaan myös pippurisumutteeksi.

Paprikasumuttimen hallussapito on luvanvaraista.

Kiinniotettua epäillään pahoinpitelystä, vahingonteosta ja lievästä ampuma-aserikoksesta, koska hänellä ei ollut lupaa hallussaan olleeseen kaasusumuttimeen.