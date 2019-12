Karjalainen: Huijarit kalastelevat rahaa nyt kirjastoilta – vilunkia yritetty tekastuin laskuin ja jopa haastehakemuksin

Ainakin osassa tapauksista viestien lähettäjänä on näkynyt Kuntainfo, mikä saattaa johtaa virhekäsitykseen, että kyseessä on virallinen viranomaisviesti. Millään viranomaistaholla ei ole viestien kanssa mitään tekemistä, Suomen Kuntaliiton lakimies Joonas Jännäri korostaa Karjalaiselle.

Joitakin kuntia on uhattu myös haastehakemusluonnoksin, joissa kantajana on ollut Universal Press OÜ -niminen yhtiö. Jännärin mukaan kyseessä on virolainen yritys, jonka johdossa on suomalaisia henkilöitä. Tarkemmin yrityksen taustoja ei ole selvitetty.