Kanadassa 25 000 ihmistä paennut maastopaloja – Albertan provinssi julisti hätätilan

Läntisessä Kanadassa noin 25 000 ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan maastopalojen vuoksi. Alberta on julistanut hätätilan, sillä provinssin alueella on syttynyt yhteensä satakunta maastopaloa.



Jo lieskoja paenneiden lisäksi tuhansia on kehotettu olemaan valmiina lähtemään lyhyellä varoitusajalla.



Alberta on yksi maailman suurimmista öljyntuotantoalueista. Provinssin pääministerin Danielle Smithin mukaan kevät on ollut alueella kuuma ja kuiva, minkä vuoksi muutama kipinä riittää sytyttämään pelottavia maastopaloja.



Smithin mukaan yli 20 yhteisöä on evakuoitu ja maastoa on palanut laajalta alueelta.