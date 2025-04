KalPalta kova ratkaisu – Petri Karjalainen kertoo syyn

KalPan päävalmentaja Petri Karjalainen kertoo SM-liigan välierien maalivahdin vaihdon olleen jo ennalta päätetty toimenpide.

KalPa yllätti valitsemalla toiseen Ilves-sarjan otteluun maalille Juha Jatkolan. Perjantaina Stefanos Lekkas avasi välierät 3–2-voitolla Tampereella.

– Olemme oikeastaan koko kauden menneet, että back-to-backeissa on vaihdettu maalivahtia, ja meillä on kaksi erittäin hyvää maalivahtia. ”Steffillä” on nyt ollut tosi kova pelikuorma, kun ollaan pelattu tässä. Ja oli aikaisemmin jo ihan suunniteltu peli, että näin mennään, Karjalainen taustoitti ennen toista peliä.