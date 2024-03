SM-liigan pudotuspelipaikoista kehittymässä huima otatus – Ilves vakuuttavasti takaisin sarjakärkeen

Ilves on kuitenkin pelannut kaksi ottelua Tapparaa enemmän. JYPille tappio tarkoitti pudotuspelihaaveiden karkaamista entistäkin kauemmas. Sijalla 13 olevilla jyväskyläläisillä on matkaa kymppisijaan yhdeksän pistettä. JYPillä on jäljellä viisi ottelua runkosarjassa.