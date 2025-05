Kalle Rovanperä ennustaa erikoista iltapäivää

Kalle Rovanperä joutui kärsimään lähtöpaikastaan perjantain ensimmäisellä lenkillä Portugalin MM-rallissa. Suurin ongelma muodostui kovasta tienpinnasta.

Rovanperä on viiden pätkän jälkeen kisassa viidentenä, kun tallikaverit Sébastien Ogier ja Takamoto Katsuta kiilasivat päivän ensimmäisen lenkin viimeisellä ek:lla hänen ohitseen.

Päivän kahdella ensimmäisellä ek:lla Rovanperä pystyi ajamaan lähes samaa vauhtia kärjen kanssa, kun tien pinta oli vielä kostea. Auringon noustessa ja reitin siirtyessä avoimemmille osuuksille tie kuitenkin kuivui, ja toinen lähtöpaikka alkoi maksaa sekunteja.

– Erikoiset olosuhteet, kun on satanut nuotin aikana ja sitten he ovat ilmeisesti tampanneet noita pätkiä jollain koneella. Siellä on tosi kova pinta. Ei ole tuollaista nähty täällä Portugalissa ennen. Tosi huono pito sen takia, Rovanperä kertoi.

Pidon puutteen vuoksi Rovanperä koki vaikeaksi myös tasapainon löytämisen.

Kun tie on pakkautunut kovaksi, iltapäiväksi on luvassa pieniä muutoksia autoon. Tämän vuoksi Rovanperä uskoo poikkeuksellisten piirteiden jatkuvan iltapäivälläkin.

– En usko olosuhteiden olevan kovin huonot. Yleensä iltapäivät ovat olleet täällä rajuja, mutta nyt sen pitäisi olla ihan ok.