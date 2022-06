Kaliningrad-kiista syvenee: Miksi alue on strategisesti merkittävä alue sodankäynnin kannalta?

Venäjä suuttui Liettuan päätöksestä kieltää pakotteiden alaisten tavaroiden rahtaaminen rautateitse Kaliningradiin.

Rautatiekiista on puhuttanut myös tänään EU:n huippukokouksessa. Liettua on Nato-maa, ja Yhdysvallat on ilmaissut tukevansa Liettuaa Kaliningradin kiistassa.

Rautatiekielto koskee esimerkiksi hiiltä, terästuotteita, rakennustarvikkeita ja teknologiaa.

– Kyse on myös sanktiopakotteiden tulkinnasta. EU tulkitsee, että on kyse viennistä Venäjältä Venäjälle, mutta Liettualla on oikeus tarkastaa kuljetuksia ja valvoa, että junavaunuissa ei kulje sanktion piiriin kuuluvaa tavaraa, toteaa MTV Uutisten Eurooppa-kirjeenvaihtaja Heikki Piuhola.

Venäjä reagoinut tilanteeseen uhkailuilla

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zakharova totesi brittilehti Guardianin mukaan, että Venäjän vastaus ei tule olemaan “vain diplomaattinen, vaan myös käytännöllinen”. Asiantuntijoiden mukaan Venäjä voisi painostaa Liettuaa esimerkiksi sotaharjoituksin.

Myös Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov vaati esimerkiksi Liettuaa kumoamaan ”vihamielisen” päätöksen.

Ydinaseiden pelko

Kaliningrad on strategisesti tärkeä alue maantieteellisen sijaintinsa vuoksi. Kaliningradia ympyöri Liettua, Valko-Venäjä ja Puola. Se on kuulunut vuodesta 1945 Venäjälle. Kaliningradissa toimii Venäjän Itämeren laivaston päätukikohta. Pitkän aikaa Kaliningrad oli vahvasti militarisoitu alue, mutta viime vuosina ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan se on avautunut yhä vahvemmin esimerkiksi turismille.

Venäjän ulkoministeri totesi CNN:n mukaan vuonna 2015, kun maan raportointiin ohjanneen ballistisia Iskander-ohjuksia alueelle, kuinka "NATO-infrastruktuuria siirrettiin rajojemme viereen, ja tämä ei ole Yhdysvaltojen maaperää."

Venäjä ei ole myöntänyt siirtäneensä ydinaseita alueelle, mutta ydinaseiden sijoittaminen Kaliningradiin on ollut asiantuntijoiden mukaan todellisuutta jo vuosia.

Suwalkin käytävä sotilasstrategisesti merkittävä

Kaliningradin ja Valko-Venäjän väliin jää Suwalkin käytävä. Suwalkin käytävä on sotilasstrategisesti Putinin yhteys Eurooppaan. Noin sadan kilometrin pituinen reitti on ainoa maareitti Baltian mailta Eurooppaan.

Suorat sotilaalliset toimenpiteet Suwalkissa ovat kuitenkin Piuholan mukaan epätodennäköisiä, sillä ne olisivat suuri provokaatio Venäjän suunnalta.

Liettua on Venäjän hyökättyä Ukrainaan pyytänyt joukkojen lisäämistä alueelleen.