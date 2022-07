Kaliforniassa hyväksyttiin aselakiuudistus, joka mukailee Texasin kiisteltyä aborttilakia – yksityishenkilö voi pian haastaa lainrikkojan oikeuteen

Texasilaislain ytimessä on kohta, joka tarjoaa yksityishenkilöille mahdollisuuden haastaa oikeuteen kenet tahansa, joka auttaa raskauden keskeytyksessä sen jälkeen, kun sikiöllä on havaittu sydämenlyönnit. Jos kanteen nostanut voittaa, voi hän saada tuhansien dollarien “vahingonkorvaukset”.

– Jos Texas voi käyttää yksityistä kanneoikeutta hyökätäkseen naisia vastaan, voimme me käyttää yksityistä kanneoikeutta tehdäksemme Kaliforniasta turvallisemman, Portantino sanoi.

"Korkein oikeus sanoi, että tämä on ok"

Aselain on määrä astua voimaan ensi vuoden alussa. On kuitenkin odotettavissa, että konservatiiviset järjestöt ja vaikutusvaltaiset aselobbausjärjestöt pyrkivät haastamaan sen oikeudessa.

– Korkein oikeus sanoi, että tämä on ok. Se oli hirveä päätös. Mutta nämä ovat säännöt, jotka he ovat vahvistaneet, Newsom sanoi.