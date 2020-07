Kalifornian kuvernööri kielsi koronan takia ruokailun ravintoloiden sisätiloissa

Kuvernööri Gavin Newsomin määräys on voimassa ainakin kolme viikkoa, ja se vaikuttaa myös muun muassa baarien, elokuvateattereiden ja museoiden toimintaan.

Johns Hopkins -yliopiston tietojen mukaan Los Angelesin piirikunnassa on lähes 104 000 varmistettua koronavirustartuntaa. Koronaan liittyviä kuolemantapauksia siellä on lähes 3 400. Piirikunnassa on reilut 10 miljoonaa asukasta.