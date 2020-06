Kaikkien aikojen laskettelukesä! Kun lunta piisaa, Saariselkä avasi jälleen rinteensä – video näyttää, kuinka upeissa olosuhteissa

Asiakasmääriä rinnekeskuksessa on rajattu, ja ravintolapalvelut on keskitetty ulkoterassille. Huomioitavaa on, että rinteitä ei enää huolleta.

– Oikein mahtavaa. Kyllä on yllätys, että on näin mukavasti on tullut asiakkaita. Luulen, että mäessä on käynyt aamupäivän aikana noin 150 laskettelijaa, Katajamaa kertoo.