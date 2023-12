Kaasujalkaa syytä keventää – ajokeli muuttui surkeaksi isossa osassa maata

Ilmatieteen laitos antoi varoituksen, jonka mukaan ajokeli on loppupäivän ajan erittäin huono Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, Karjalan maakunnissa ja Etelä-Savossa.

Lisäksi ajokeli on huono koko muussa Manner-Suomessa paitsi Lapissa sekä maan länsiosassa Keski-Pohjanmaalta alkaen etelään.

Kaasujalkaa on syytä keventää, koska monin paikoin on tullut lumisateita, keli on liukas ja pöllyävä lumi heikentää näkyvyyttä.