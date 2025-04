Käärijä on kokenut samanlaisen, äkillisen kansansuosion, joka parhaillaan ympäröi KAJ:ta. Hän toivoo, että yhtye muistaisi aika ajoin myös levätä, toisin kuin hän omana viisuvuotenaan.

On kulunut kaksi vuotta siitä, kun koko Suomi kääriytyi vihreään, luukutti Cha Cha Chata ja eli kuukausitolkulla vahvaa Käärijä-huumaa.

Vantaalaisesta Jere Pöyhösestä, tutummin Käärijästä, tuli vuoden 2023 Uuden Musiikin Kilpailun myötä pikavauhdilla yksi Suomen suosituimmista artisteista ja kansan ykkösjulkkis. Meno sen kuin kiihtyi, kun hän sijoittui vuoden 2023 Euroviisuissa toiseksi ja sai osakseen valtavaa kansainvälistä suosiota.

Käärijä kertoo nyt MTV Uutisille, että viisukeväänä hänen mielensä ei aina pysynyt mukana kaikessa, mitä ympärillä tapahtui.

– Välillä tuntuu, että olen unohtanut paljon asioita, joita silloin tapahtui. Silloin tapahtui niin paljon, että mieli ei tietyllä tapaa pysynyt aina mukana, koska yritin selviytyä ja tehdä mahdollisimman hyvän suorituksen, hän kertoo.

Käärijän mukaan valtavaa ja äkillistä kansansuosiota on vaikeaa selittää sellaiselle, joka ei ole sitä kokenut.

Käärijä on nyttemmin päässyt pohtimaan ja sulattelemaan kokemaansa ja löytänyt sen myötä ainakin jonkinasteisen rauhan. Nykyisin hän muistelee viisuvuonna kokemiaan asioita – niitä, jotka hän ylipäätään muistaa – haikeudella ja lämmöllä.

– Ajattelen, että jos voisin tehdä tuon kaiken vielä uudelleen, niin nauttisin siitä enemmän. Olen yrittänyt sanoa monille viisuartisteille ja ihmisille ylipäätään, että nauttikaa enemmän hetkistä, koska et ikinä tiedä, saatko niitä takaisin. Elämä on lyhyt. Ikinä ei tiedä, mitä tapahtuu, Käärijä sanoo.

Nauttimista hän haluaa alleviivata myös Suomen tämän vuoden euroviisuedustajalle Erika Vikmanille sekä Ruotsia edustavalle suomalaisyhtyeelle KAJ:lle. Sen enempää euroviisuvinkkejä hänen on kuitenkin vaikea antaa.

– Ajattelin jossain vaiheessa tietäväni, miten tuo peli pelataan läpi, mutta sitten tajusin, että hoidin itse sen fiilispohjalta. Meillä kaikilla on omat vahvuutemme, enkä pysty sanomaan yhtää oikeaa vastausta siihen, miten se pitäisi hoitaa. Ainoa ohjenuorani on, että nauttisi siitä hommasta, menee pitämään hauskaa eikä häpeile. Ja tekee parhaansa, hän sanoo.

Suomalainen KAJ-yhtye sinkosi Melodifestivalen-voittonsa myötä samankaltaiseen kansansuosioon kuin Käärijä pari vuotta sitten.AFP / Lehtikuva

Ruotsin Melodifestivalen-kilpailun maaliskuussa voittanut suomalainen KAJ-yhtye on tällä hetkellä keskellä samankaltaista huumaa kuin Käärijä kaksi vuotta sitten oli. Se herätti Käärijässä huolen.

– Olen seurannut poikien meininkiä. Hienoja ukkeleita ja mahtavia persoonia. Toivon, että heillä menee kaikki hyvin. Kun tuo (KAJ:n nousu valtavaan suosioon) tapahtui, minulla tuli heti pieni huoli ja samaistuin kaikkiin faneihin, jotka olivat minusta huolissaan, Käärijä sanoo.

Käärijä toivoo ja myös uskoo, että KAJ:lla on taustallaan hyvä tiimi. Hän toivoo myös, että yhtyeen jäsenet osaisivat ja ylipäätään muistaisivat myös levätä.

– Omana vuotenani minä unohdin levätä, ja se osittain kostautui pääkopalle ja kropalle. Mielestäni on tärkeintä nauttia matkasta ja muistaa levätä silloin, kun se on mahdollista, hän kertoo.

– On vaikeaa selittää kenellekään, joka sitä ei ole kokenut, millainen hullunmylly se on. On aina helppoa huudella netistä, että eikö tuo kestä, mutta saa mennä koettamaan ja katsomaan, millaista se on. Voin sanoa, että se on hullunmylly, hän toteaa.

Yllä olevalta videolta näet Käärijän koko haastattelun. Videolla nähdään myös ruotsalainen Hooja-duo, joka kertoo, mitä mieltä on KAJ-yhtyeestä.