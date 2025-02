JYP romahti – Johan Pennerborn hämmästyi: "En löydä sanoja"

Jääkiekon SM-liigassa JYP koki pudotuspelihaaveidensa kannalta karun tappion, kun se hävisi tiistaina SaiPalle 4–5.

JYP aloitti pelin terävästi, kun se johti taistoa avauserässä jo 2–0 ja 3–1. Erätauon jälkeen JYPin taivas synkkeni.

Miska Siikonen, Otto Kivenmäki ja Samuli Niinisaari käänsivät osumillaan asetelmat päälaelleen.

– Toinen erä… en oikein löydä sanoja. Yritämme mennä tiettyyn suuntaan ja yritämme pelata tietyllä tavalla. Jos laskin oikein, niin ennen jokaista (SaiPan) maalia, kiekko oli meillä lavassa, JYPin päävalmentaja Johan Pennerborn hämmästeli, summaten ajatuksensa:

– Onhan tuo iso pettymys.

JYP nousi tasoihin vielä kolmannessa erässä, mutta Otto Kivenmäen illan toinen osuma varmisti SaiPalle voiton.

JYPille tappio tiesi sitä, että sen haaveet pudotuspeleihin pääsystä kokivat kovan kolauksen. JYP on sarjassa sijalla 13 ja se on pelannut vähintään yhden ottelun enemmän kuin sen kovimmat vastustajat. Sen takana olevista joukkueista Pelicans on kahden pisteen päässä (kaksi ottelua vähemmän pelattuna) ja TPS on neljän pisteen päässä (kolme peliä vähemmän pelattuna).

