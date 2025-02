JYPiltä dramaattinen sulaminen – Raimo Helmisen SaiPalta hurja temppu

Jääkiekon SM-liigassa viimeisistä pudotuspelipaikoista taisteleva JYP suli dramaattisella tavalla tiistain kierroksen kotiottelussa SaiPaa vastaan. Raimo Helmisen luotsaama SaiPa otti lopulta 5–4-voiton.

JYP siirtyi avauserässä 2–0- ja 3–1-johtoon, mutta sen ote kirposi.

SaiPa käänsi asetelmat toisessa erässä Miska Siikosen, Otto Kivenmäen ja Samuli Niinisaaren osumilla.

JYP nousi tasoihin kolmannen erän puolessa välissä Daniel Torgerssonin toimesta.

Käänteet eivät tähän jääneet.

JYP teki pahan vaihtovirheen, minkä myötä SaiPa pääsi ylivoimalle. Vieraat hyödynsivät saumansa, kun Otto Kivenmäki laukoi illan toisen maalinsa. Aika 56.24.

SaiPan johto piti loppuun asti. Täten se nappasi kolme pistettä, nousten sarjassa kolmanneksi ohi KalPan ja HIFK:n.

JYP on sijalla 13. Se on kahden pisteen päässä Kärpistä, joka on pelannut yhden ottelun vähemmän.