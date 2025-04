Juuse Sarokselta häikäisevä torjunta – vastustajan fanit ehtivät juhlia jo maalia

NHL:n suomalaisvahti Juuse Saros näytti parasta osaamistaan, kun hänen edustamansa Nashville Predators kukisti Utah Hockey Clubin voittolaukauskisassa maalein 4–3.

Saros oli yksi voiton takuumiehistä venymällä kiekon eteen komeat 38 kertaa.

Suomalaisvahdin näyttävin koppi nähtiin jatkoerässä. Utahin Clayton Keller ja Dylan Guenther pääsivät kaksin nokikkain Saroksen kanssa ja innokkaimmat fanit ehtivät tuulettaa jo maalia.

Saros kuitenkin venytti räpylänsä upeasti kiekon eteen estäen Utahin voittomaalia syntymästä.

Nashvillen kausi on ollut heikko, eikä joukkue ole pääsemässä pudotuspeleihin. Kausi on ollut haastava myös Sarokselle. Hän on pelannut nyt 55 ottelua uransa heikoimmalla torjuntaprosentilla 89,5.