Juuri nyt: Useita suuria räjähdyksiä räjähdeaineita tuottavassa tehtaassa Venäjällä, ainakin 19 henkilöä loukkaantunut – somessa leviää videoita valtavasta savupatsaasta

Venäläinen uutistoimisto RIA Novosti raportoi räjähdyksistä lauantai-iltapäivällä. STT:n mukaan räjähdyksissä on loukkaantunut arviolta 19 henkilöä. Viranomaisten mukaan räjähdykset saattoivat johtua rikkomuksista teknisissä prosesseissa.

Tehtaan mukaan kukaan ei ole kuollut räjähdyksissä tai niiden aiheuttamissa tulipaloissa. Kaikki työntekijät on evakuoitu.

Useiden venäläismedioiden ja tietotoimistojen mukaan räjähdyksiä on ollut ainakin kolme, ja tehdasrakennus on osittain tuhoutunut. Rakennuksessa on tulipaloja ammusten ja räjähteiden varastotiloissa.