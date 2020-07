Juuri nyt: Poliisilla tehtävä liikekeskuksessa Turussa – paikalla useita partioita

Lounais-Suomen poliisi tiedottaa Twitterissä , että paikalta on poistunut henkilö, jota poliisi tavoittelee parhaillaan. ´Paikalle on hälytetty useita partioita. Sivullisille ei tiettävästi ole vaaraa.

Lounais-Suomen poliisi ei toistaiseksi tarkenna MTV Uutisille, millaisesta tehtävästä on kyse, sillä tehtävä on edelleen kesken. Useiden poliisipartioiden lisäksi paikalle on hälytetty myös ensihoidon yksiköitä.