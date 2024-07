Justin Timberlaken asianajajan mukaan laulaja ei olisi ollut päihtynyt, kun hänet pidätettiin rattijuopumuksesta epäiltynä

Yhdysvaltalainen poplaulaja Justin Timberlake pidätettiin kesäkuussa New Yorkissa epäiltynä rattijuopumuksesta.

– Tärkeintä tässä tapauksessa on se, ettei Justin ollut päihtynyt, eikä häntä olisi pitänyt pidättää rattijuopumuksesta. Poliisi teki useita erittäin merkittäviä virheitä tässä tapauksessa, Burke totesi lausunnossaan.

– Mutta tosiasia on edelleen, ettei hän ollut päihtynyt, ja he tekivät virheen pidättäessään hänet sen vuoksi. Olemme varmoja, että tämä syyte hylätään.

Timberlake pidätettiin New Yorkin Sag Harborissa kesäkuussa. Laulaja oli tuolloin kiinnittänyt poliisin huomion yön varhaisina tunteina, kun tämä oli väitetysti jättänyt pysähtymättä stop-merkin kohdalla sekä jättänyt pysähtymättä myös ajokaistallaan.

Tapauksen syyteharkinta on määrä pitää elokuussa.

Alun perin Timberlake nousi julkisuuteen lapsitähtenä jo 1990-luvun alussa The All Mickey Mouse Club -ohjelman myötä. Sittemmin Timberlake niitti mainetta NSYNC-poikabändin jäsenenä. 2000-luvun alusta lähtien Timberlake on jatkanut uraansa kansainvälisesti menestyneenä sooloartistina ja tehnyt myös rooleja elokuvissa.