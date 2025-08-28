Junaliikenne Helsingistä länteen keskeytetty

Junaliikenteessä on parhaillaan merkittävä häiriö. 

Sähköratavaurio vaikuttaa junaliikenteeseen etenkin pääkaupunkiseudulla, kertoo Fintraffic.

Helsingin seudun liikenteen (HSL) mukaan useita lähiliikenteen junavuoroja on peruttu. 

Tällä hetkellä U- ja E-junat sekä kaukoliikenteen junat eivät pysty liikennöimään Leppävaaraan.

Tällä hetkellä vain A-junat kulkevat Helsinki-Leppävaara välillä. Myös I- ja P-junien liikenne on palaamassa kokonaan normaaliksi.

Fintrafficin mukaan junaliikenne kehäradalla on käynnistynyt jälleen. Liikenne kehäradalla oli poikki torstaiaamuna noin tunnin ajan.

Fintrafficin mukaan junaliikenteeseen on odotettavissa merkittäviä häiriöitä. Arvion mukaan vaurio olisi korjattu kello 13 mennessä.

VR järjestää korvaavia busseja Helsinki-Espoon keskus välillä ja busseissa käyvät myös HSL:n liput. VR:n bussit eivät pysähdy väliasemilla. 

VR:n Intercity-junien matkustajat voivat matkustaa poikkeuksen vuoksi VR:n lipulla myös HSL:n liikenteessä.

Uutinen päivittyy.

