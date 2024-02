Julia Navalnaja lähetti vuosi sitten Oscar-gaalan lavalla terveiset miehelleen Aleksei Navalnyille: "Haaveilen päivästä, jolloin olet vapaa"

Jamalin Nenetsien alueella toimivan vankileirin vankilaviranomainen kertoi perjantai-iltapäivällä 16. helmikuuta, että vangittu venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi , 47, on kuollut. Vankileiri sijaitsee Siperiassa Venäjällä.

– Mieheni on vankilassa vain siksi, että hän kertoi totuuden. Mieheni on vankilassa demokratian puolustamisen vuoksi. Aleksei, haaveilen päivästä, jolloin sinä olet vapaa ja maamme on vapaa. Pysy vahvana, rakkaani, Navalnaja sanoi lavalla.