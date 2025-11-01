Jukka Rintala on tehnyt pitkän uran muodin parissa.
Monitaiteilija Jukka Rintala juhlistaa Juhlan ja viivan mestari -näyttelyssä pitkää uraansa Helsingin Finlandia-talon showroomissa. Ensi vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta Rintalan valmistumisesta Taideteollisesta oppilaitoksesta.
Huomenta Suomi vieraili näyttelyn avajaispäivänä ja Rintala esitteli luomuksiaan suorassa lähetyksessä. Esillä on useita Linnan juhlissa nähtyjä luomuksia ja muita ikonisia pukuja vuosien varrelta sekä Rintalan muuta taidetta.
Yksi esillä olevista asuista on juontaja malli Saimi Hoyerin hääpuku vuosien takaa.
– Se on tosi upea, upea työ. Kysyin Saimilta, että sen saa tänne näyttelyyn, kun se on hienosti työstetty.
Yllä olevalla videolla pääset kurkistamaan, miltä näyttelyssä näyttää ja Rintala kertoo, mikä oli hänen urallaan käänteentekevin hetki.