Jukka Hildén onnitteli syntymäpäiväänsä viettänyttä Chachi-vaimoa koskettavasti: "Olen niin rakastunut vaimooni"

View this post on Instagram

Hildén ylistää myös vaimonsa äitiyttä, sillä kokee tämän olevan paras mahdollinen äiti lapsilleen. Pariskunnalla on kaksi yhteistä lasta, jonka lisäksi Jukalla on aikaisemmasta liitostaan kaksi lasta.

– Olen niin ylpeä kaikesta, mitä hän on saavuttanut ja kuka hänestä on tullut. Olen niin onnellinen, että minulla on paras äiti lapsilleni, että he saavat kasvaa turvallisessa ja rakastavassa ympäristössä.