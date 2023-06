Juhannuksena kelpaa polskia – tavanomaista lämpimämmät vedet lähes koko maassa

Sisävedet ovat lämpimiä, ja juhannukseksi ne lämpenevät edelleen. Uimavesien lämpötilat ovat muutamaa astetta tavanomaista korkeammat lähes koko maassa, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle.



Maan länsiosissa järvivesien lämpötilat vaihtelevat tällä hetkellä 20 ja 22 asteen välillä, idässä ja pohjoisessa vedet ovat pääsääntöisesti noin 18 astetta. Juhannukseksi vedet voivat lämmetä erityisesti lännessä vielä noin asteella, muualla Suomessa pysytään lähellä tämänhetkisiä veden lämpötiloja.



Merivesien lämpötila on avomeren havaintoasemien mukaan 15–17 astetta. Rannikoilla ja suojaisilla rannoilla vesi on tosiasiassa lämpimämpää.



Juhannuksen yllätysmomentti liittyy ukkosiin, Ilmatieteen laitokselta todetaan. Jos liikkuu veneellä, on syytä olla varuillaan ja seurata säävaroituksia. Metsäpalovaroitukset ovat laajasti voimassa juhannukseksi ennustetuista sateista huolimatta.