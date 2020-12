Joulupukilta lohduttavat terveiset lapsille poikkeusjouluna: "Ei syytä huoleen, kyllä lahjat löytävät perille"

– Me olemme muorin ja tonttujen kanssa iäkästä väkeä ja (meidän elinaikanamme) tässäkin maassa on tapahtunut monenmoisia asioita, sekä hyviä että huonoja. Mutta aina niistä on selvitty, Joulupukki sanoo.

– Nyt on tullut korostuneesti esille se, kuinka tärkeää on nähdä ihmisiä kasvokkain. Toisaalta on korostunut myös puhelimen käyttö. On hyvin tärkeää kuulla toisen ihmisen ääntä.