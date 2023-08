Joukoittain merileijonia kuollut lintuinfluenssaan eri puolilla Argentiinaa

Viranomaisten mukaan kuolleita merileijonia on löytynyt maan rannikolta useilta alueilta pääkaupunki Buenos Airesin eteläpuolelta aina mantereen eteläkärkeen saakka. Ihmisiä on pyydetty välttämään alueita, joilta kuolleita merileijonia on löytynyt.