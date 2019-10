Joko nyt? Brittiparlamentti kokoontuu lauantaina äänestämään brexitistä

CNN:n laskuharjoitusten tulos oli, että parlamentissa on tusina tai kaksi edustajaa, joiden äänestyskäyttäytyminen on erityisen vaikeasti ennakoitavaa.

Riittävätkö konservatiivien äänet?



Pääministeri Boris Johnsonin puolueella konservatiiveilla on alle 290 ääntä, joten pelkällä oman puolueen kannatuksella brexit-sopimus ei synny. Johnsonin rasitteena on lisäksi oman puolueen kapinallissiipi, jonka äänestyskäyttäytyminen on arvoitus. Brittilehti Guardian laski aiemmin viikolla, että Johnsonin kannalla olisi "lähes varmasti" vain 259 konservatiiviedustajaa.