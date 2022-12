Joensuun keskustassa tulipalo, jossa 14 ihmistä on altistunut savulle – keskustassa liikkumista kehotetaan välttämään

Joensuun keskustassa Suvantokadulla on syttynyt perjantain vastaisena yönä kerrostalon ullakkovaraston ja kattorakenteiden tulipalo, joka on levittänyt savua myös viereiseen rappuun. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen mukaan 14 talon asukasta on altistunut savulle.