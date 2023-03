Jodelin käyttäjät toivoivat, MTV Uutiset vastasi – vaaliyhteistyö starttasi positiivisella yllätyksellä

Viikolla 12 MTV Uutiset järjestää muun muassa ask me anything -tyyppisen avoimen session Jodelissa, jonka aikana politiikan toimittajat vastaavat vaikkapa heidän työhönsä liittyviin kysymyksiin.

MTV Uutisten pyrkimys on tavoittaa vaalisisällöillä kaikki äänestäjät tasapuolisesti iästä ja kanavasta riippumatta. Jodelin käyttäjäprofiili muodostuu suurelta osin nuorista. Palvelulla on 350 000 kuukausittaista käyttäjää, joista 85 prosenttia on 18–35-vuotiaita. Sukupuolijakauma on tasainen.