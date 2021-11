Jill Biden julkisti Valkoisen talon joulukoristelut – myös Donald ja Melania Trump pääsivät kuusenkoristeeksi

Presidentin puolison tehtävänä on perinteisesti ollut suunnitella Valkoisen talon vuosittaiset joulukoristelut.

Kuvissa näkyy muun muassa runsaasti koristeltuja joulukuusia, joulusukkia takan reunalla ja jättimäisiä lahjapaketteja. Teemana on Bidenin mukaan Gifts from the Heart eli Lahjoja sydämestä.