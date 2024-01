Bidenit tapasivat kuningatar Elisabetin teehetken merkeissä kesällä 2021 – tätä asiaa monarkki ei antanut Yhdysvaltain presidentin tehdä

Tammikuun 18. päivä julkaistiin kuninkaalliskirjailija Robert Hardmanin uusi teos The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy. Kirjassa Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Jill Biden muistelee hänen, Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin ja kuningatar Elisabetin tapaamista Windsorin linnassa kesäkuussa 2021, noin vuosi ennen kuningattaren kuolemaa. Kuningatar nukkui pois 96-vuotiaana 8. syyskuuta 2022.