Jesse Ylönen vaihtaa "legendaariseen joukkueeseen"

Jesse Ylönen vaihtaa Pohjois-Amerikan pelit Ruotsin jääkiekon pääsarja SHL:ään. Suomalaishyökkääjä on rustannut Djurgårdenin kanssa vuoteen 2027 ulottuvan sopimuksen.

Jesse Ylönen on kiekkoillut Pohjois-Amerikassa kaudesta 2020–21 lähtien. 25-vuotiaalla suomalaispelurilla on vyöllään Montreal Canadiensin riveissä 111 NHL-ottelua tehopistesaldolla 12+17=29. AHL:ssä mies on tahkonnut 186 runkosarjamatsia ja 25 pudotuspeliotatusta.

Myös Yhdysvaltain kansalaisuudella varustettu hyökkääjä vietti viime sesongin kokonaan AHL:ssä pelaten sekä Syracuse Crunchissa että Milwaukee Admiralsissa.

Djurgårdenin urheilujohtaja Niklas Wikegård luonnehtii Ylösen olevan vasta kehitysvaiheessa "kuten koko seurammekin haluten tulla paremmaksi".

– Emme näe häntä valmiina tuotteena, vaan pelaajana, jolla on potentiaalia nostaa pelinsä seuraavalle tasolle hyvän valmennuksen ja harjoittelun avulla, Wikegård kommentoi tiedotteessa.

Urheilupomo toteaa Ylösen haluavan jatkaa Euroopassa kehitystään.

– Hän on oikealta laukova, melko monipuolinen pelaaja, hänellä on hyvät kädet ja luistelu. Toivomme tietenkin, että hän tuottaa pisteitä SHL:ssä ja on samalla jätkä, joka kehittyy kanssamme.

Ylönen kuvailee itse kunniaksi saada pelata Djurgårdenin kaltaisessa "legendaarisessa joukkueessa".

– Tiedän, miten paljon jääkiekko merkitsee Tukholmassa. Olen kuullut, että siellä on sarjan parhaat fanit ja äänekkäin areena. Djurgårdenia odottavat jännittävät ajat, ja odotan innolla, että pääsen olemaan osa niitä. Teen kaikkeni auttaakseni seuraa saavuttamaan mahdollisimman paljon menestystä, Ylönen sanoo.

Djurgården on 16 Ruotsin mestaruudellaan maan menestynein jääkiekkoseura. Viimeisin kulta on tosin vuodelta 2001.