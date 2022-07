Jennifer Lopez ei ole enää Jennifer Lopez – supertähti otti tuoreen aviomiehensä sukunimen

Lopez otti avioitumisen yhteydessä miehensä sukunimen, ja on nykyään nimeltään Jennifer Affleck. Hän kertoi parin avioitumisesta faneilleen osoitetussa uutiskirjeessään, jonka allekirjoituksena luki Rakkaudella, rouva Jennifer Lynn Affleck.

Pariskunta seurusteli ensimmäisen kerran jo 2000-luvun alussa. Kaksikko kihlautui vuonna 2002, ja heidän oli tarkoitus avioitua vuonna 2003. He kuitenkin ilmoittivat lykkäävänsä häitään valtavan mediahuomion vuoksi.

Pariskunnan häitä ei kuitenkaan tuolloin keretty tanssimaan, sillä he purkivat kihlauksensa ja erosivat alkuvuonna 2004.

– Olemme nyt vanhempia, olemme älykkäämpiä, meillä on enemmän kokemusta, olemme eri paikoissa elämässämme, meillä on nyt lapsia ja meidän on oltava hyvin tietoisia näistä asioista, hän sanoi.