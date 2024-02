Jennifer Aniston täytti 55 vuotta! Jakoi ennennäkemättömiä kuvia elämästään

Näyttelijä Jennifer Aniston täytti 55 vuotta. Juhlapäivän kunniaksi tähti jakoi Instagramissa videon, jonka yhteydessä oli kuvia ja videoita hänen elämänsä varrelta. Osa kuvista oi varhaisesta lapsuudesta. Videolla on myös hänen lemmikkinsä.

Videon viesti oli se, että ikä on vain numero ja meidän tulisi olla kiitollisia jokaisesta syntymäpäivästä, sillä se kuvastaa elettyä elämää, jonka olemme saaneet elää.

Näyttelijällä on 45 miljoonaa seuraajaa Instagramissa. Julkaisu on kerännyt paljon kommentteja.

Aniston näytteli Frendit-sarjassa vuosina 1994-2004. Sarjan näyttelijät tienasivat sen alkuaikoina 250 000 dollaria per jakso, ja myöhemmin neuvottelivat palkkansa miljoonaan dollariin per jakso. Hän on tehnyt siitä asti uraa yhtenä Hollywoodin ykkösnimistä.