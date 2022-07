Radio- ja televisiojuontaja Jenni Alexandrova , 42, julkaisi nostalgisen kuvasarjan Instagram-tilillään, kun hän vieraili vanhalla koulullaan Raahessa. Kuvista voi päätellä, että lakkautettu koulu on ollut tyhjillään jo tovin. Sälekaihtimet repsottavat ikkunoissa, ovet ovat lukittu ja rakennuksen sisäänkäynti on hoitamattoman näköinen.

Jenni Alexandrova on raahelaissyntyinen radio- ja televisiojuontaja, joka juonsi Radio Rockin aamushowta kuuden vuoden ajan. Nykyisin hän on Aito Iskelmä -kanavan juontaja. Hän myös toiminut erilaisissa tosi-tv-ohjelmissa juontajana, kuten The Voice Kidsissä ja The Voice of Finlandissa. Hän on nykyisin avoliitossa diilikilpailija Toni Lähteen kanssa.