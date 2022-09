Jättiyllätys! Masked Singer -paljastus löi yhden etsivistä ällikällä

Maikkarilla lauantaisin seurattavassa Masked Singer Suomi -sarjassa esiintyy tälläkin kaudella 12 jokaisen suomalaisen tuntemaa julkkista, joiden henkilöllisyys on salattu. Heidät on naamioitu päästä varpaisiin ja myös heidän puheäänensä on muutettu.