Jättimäiset metsäpalot raivoavat Venäjällä, savua levinnyt naapurimaihin asti – Putin määräsi armeijan apuun

Valtavat maastopalot riehuvat useilla alueilla pitkin Siperiaa ja Venäjän Kaukoitää. Valtiollisen uutistoimiston Tassin mukaan paloalue on yhteensä 2,7 miljoonaa hehtaaria ja savu on levinnyt satoihin asutuskeskuksiin. Useille alueille on julistettu hätätila. Vaikein tilanne on Tassin mukaan Siperiassa.