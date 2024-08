Jatkuuko kesä yhä? Meteorologi Jenna Salmiselta hyviä uutisia

– Kyllä kesäinen viikko on ensi viikkokin. Silloin 20 lämpöasteen tienoilla pyöritään poutaisina hetkinä Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomessa on vaihtelevampaa eli 15 asteen poutapäiviä on luvassa, mutta jos lämpöaallot pääsevät liikkumaan pohjoisen suuntaan, niin kyllä sielläkin 20 lämpöasteessa käydään.