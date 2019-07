Merkel kommentoi kolmatta vapinakohtaustaan yhteisessä tiedotustilaisuudessa Rinteen kanssa: "Minusta ei tarvitse olla huolissaan"

Ennen tilaisuutta huomiota herätti Merkelin tärinä maiden kansallislaulujen soidessa. Vapinakohtaus oli jo kolmas, jonka Merkel on saanut viimeisen kuukauden aikana.

Kello 14.37: Merkel vastasi kysymykseen terveydentilastaan: "Minulla on kaikki hyvin. Tilanne on ollut seurannassa Zelenskyin tapaamisesta lähtien ja edistystä on tapahtunut. Minusta ei tarvitse olla huolissaan."