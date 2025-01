Jare Tiihonen julkaisi erityisiä lomakuvia – poseeraa uhanalaisen eläimen kanssa

Jare Tiihonen postasi aurinkoisia lomakuvia Instagramiinsa.

Rap-artisti Cheekinä tunnettu Jare Tiihonen julkaisi harvinaisen kuvakimaran Instagramissaan. Tiihonen lomailee postauksen mukaan Etelä-Afrikassa ja poseeraa kuvissa suloisten pingviinien kanssa.

Tiihonen on kirjoittanut postauksen yhteyteen vain Etelä-Afrikan maatunnuksen ZA.

Kuvissa hymyilevä Tiihonen poseeraa uhanalaiseksi luokitellun afrikanpingviinin kanssa.

Kyseinen pingviinilaji on laajasti suojeltu. The Guardian julkaisi vuonna 2023 artikkelin, jonka mukaan pingviinien kanta on pienentynyt dramaattisesti viimeisen 100 vuoden aikana. Vielä 1900-luvun alussa pesiviä pareja uskotaan olleen useita miljoonia, mutta kanta on vähentynyt jyrkästi.

Lehti kertoo tutkijoiden pelkäävän, että pingviinit kuolevat sukupuuttoon vuoteen 2035 mennessä, mikäli nykyinen suuntaus jatkuu. Tutkijat pelkäävät, että lajin lisääntymiskyky ei riitä enää luonnossa selviytymiseen.

Lajia uhkaa liikakalastus, taudit, myrskyt, sekä saastuminen. Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on luokitellut pingviinin uhanalaisten lajien punaiselle listalle.

Laji asuu pääasiallisesti Namibian ja Etelä-Afrikan rannikon edustalla sijaitsevilla saarilla. Vuonna 1985 ne muodostivat yhdyskunnan Kapkaupungin esikaupunkialueen rannalle.

Lehden mukaan pingviinit löytävät usein tiensä asutusalueille ja niitä voi nähdä pesimässä puutarhoissa tai vaeltamassa Kapkaupungin katuja ihmisten joukossa.