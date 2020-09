Japanissa etsitään mereltä tuhansia nautoja kuljettavaa karja-alusta miehistöineen – lähestyvä taifuuni uhkaa

Viranomaisten mukaan etsintöjä on jatkettu lentokoneella, mutta esimerkiksi merivartioston partioveneet eivät voineet lähteä merelle kovan aallokon vuoksi.

Aiemmin elossa löydetty miehistön jäsen on kertonut laivan kaatuneen myrskyssä sen jälkeen, kun ainakin yksi sen moottoreista oli sammunut. Perjantaina myös toinen miehistön jäsen löytyi elossa, kertoo muun muassa Australian yleisradioyhtiö ABC. Lisäksi yksi ihminen on löytynyt kuolleena. Kadoksissa on siis edelleen 40 ihmistä.