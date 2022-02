Janni Hussi, Sara Chafak ja monet muut julkkikset tarjoilivat romantiikkaa ystävänpäivänä! Katso upeat otokset

Juontaja Heidi Sohlberg julkaisi romanttisen otoksen mysteerimiehensä kanssa. Kuvassa Sohlberg on leppoisasti miehensä kainalossa.

Ex-missi Sara Chafak poseeraa romanttisessa otoksessa tosi-tv-tähtenä tunnetun poikaystävänsä Jeffrey Lawmanin kanssa. Molemmilla on yllään aurinkolasit kesäisessä kuvassa.

– Vitsi miten rakkaita hahmoja mulla on elämässä. Jokainen päivä on ystävänpäivä ja mitä näitä kliseitä oli. Mutta näinhän se vähän on, Hussi kirjoittaa.