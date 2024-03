Janinalta varastettu koiranpentu löytyi – oli myyty hyvään kotiin: "Ei minulla ollut sydäntä ottaa pentua häneltä pois"

Nyt tapauksessa on tapahtunut käänne, sillä toinen varastetuista pennuista on löytynyt.

Koiranpennut huijattiin koirankasvattaja Janinalta häikäilemättömästi – huoli on kova: "Tämä on ihan hirveää"

"En luota enää kehenkään"

Fraserin mukaan hän on edelleen saanut viestien kautta lunnasvaatimuksia toisesta vielä kateissa olevasta pennustaan. Hänen mukaansa poliisi on alkanut hyvin tutkia tapausta. Fraser on kuitenkin epäileväinen siitä, tuleeko hän näkemään kateisiin jäänyttä pentua enää. Pennut on kuitenkin sirutettu ja ne ilmoittavat varkaudesta tarkastettaessa.